PlayStation State of Play etkinliği ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

Sony, PlayStation'da 2024 yılı için ilk State of Play etkinliğini yapmaya hazırlanıyor.

Şirketin 40 dakika sürecek bu etkinlikte çıkış yapacak 15'ten fazla oyun hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Sony'nin bu 15 oyun arasında Stellar Blade ile Rise of the Ronin oyunlarının üzerinde daha çok duracağı da belirtildi.

STELLAR BLADE

PlayStation 5'e özel olarak geliştirilen Stellar Blade'in 2023'te raflarda yerini alması bekleniyordu ancak çıkış tarihinin ertelenmesiyle birlikte bu süre zarfında bazı değişiklikler oldu.

Bu aksiyon RPG'ye ait daha uzun bir fragmana yer verileceği öğrenildi.

RISE OF THE RONIN ÇIKIŞ TARİHİ

Öte yandan Rise of the Ronin'in 22 Mart'ta genel satışa çıkış yapacağı belirtildi.

Oyun 1863 yılında Japonya'nın Bakumatsu döneminde geçiyor ve oyuncular gezgin bir Ronin karakterini canlandırıyor.

State of Play etkinliğinde tanıtılması beklenen diğer oyunlar ise şöyle;

Death Stranding 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Silent Hill 2 Remake

Sonic Generations Remake

PLAYSTATİON STATE OF PLAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?



Sony 2024 yılında düzenleyeceği ilk State of Play etkinliği 1 Şubat Perşembe gecesi saat 01.00'da başlayacak. Etkinliğin 40 dakika sürmesi bekleniyor.

Etkinlik PlayStation'ın resmi internet sitesinden, YouTube, Tiktok ve Twitch kanallarından takip edilebilecek.