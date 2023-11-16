PlayStation'dan Apple ile anlaşma: 6 ay ücretsiz olacak

Apple ve Sony, PlayStation 5 sahiplerine altı aya kadar ücretsiz Apple Music aboneliği sağlayan yeni bir anlaşma sunmak için bir anlaşma yaptı.



PLAYSTATION ÜZERİNDEN APPLE MUSIC ÜCRETSİZ ABONELİĞİ NASIL ALINIR?

PlayStation 5'e sahip olan yeni kullanıcılar altı aylık ücretsiz Apple Music aboneliğine ücretsiz sahip oluyor.

Ücretsiz 6 aylık aboneliğini başlatmak isteyen kullanıcılar Apple kimlikleriyle PlayStation 5 üzerinden Apple Müsic uygulamasına giriş yaparak tekliften yararlanabilir.

KAMPANYA 1 YIL SÜRECEK

Teklif bugün itibarıyla başlatıldı ve 15 Kasım 2024'e kadar sürecek.

Öte yandan kullanıcıların bu fırsattan yalnızca PlayStation 5 konsolunun içerisinden yararlanabileceği, fakat aboneliği gerçekleştirdikten sonra Apple Music uygulamasını destekleyen her cihazdan şarkı dinlenebileceği kaydedildi.