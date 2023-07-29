PlayStation'ın yeni modelinin özellikleri sızdırıldı: Sıvı metal soğutmaya elveda

PlayStation 5'in yeni modeli olarak çıkış yapan şimdilik Slim olarak adlandıran modelinin daha az ısınması için sıvı metal soğutma sistemine veda edeceği kaydedildi.



Zuby Tech'in aktardığına göre, PlayStation 5 Slim modelinin 5 nm APU'ya (Gelişmiş İşlem Birimi) sahip olacağı ve böylelikle 7nm ve 6nm üretilen modellerden daha verimli olacak ve daha az ısınacak.



Öte yandan bu sistemle birlikte sıvı metal soğutma sistemine veda edeceğini belirtiyor.



Ayrıca yeni çıkış yapacak olan PlayStation 5'in "Slim" ismini kullanmayacağı sadece geliştirilmiş bir PlayStation olarak çıkış yapacağı belirtildi



PlayStation 5'in bu yeni modelinin ne zaman çıkış yapacağı ise henüz tam olarak bilinmiyor.