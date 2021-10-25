Playstore’da en çok satın alınan oyun PES 2021 oldu

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, PC ve Mac platformları ile oyun konsollarında 3 binden fazla oyunun, mobil ve ‘free to play’ paketlerinin satışa sunulduğu Playstore’da, 2021’in ilk dokuz ayında en çok satın alınan on oyun belirlendi. Spor oyunlarının öne çıktığı listede, hayatta kalma ve rol yapma oyunları da yer buldu.

PES markasının 25. yılına özel olarak yeni lisanslar, UEFA EURO 2020 modu ve gerçekçi bir oyun deneyimiyle oyuncuları sahaya çıkmaya davet eden eFootball PES 2021, en çok satılan oyunlar listesinde ilk sırada yer alıyor. eFootball PES 2021’de oyunseverler, FC Barcelona, Manchester United, Juventus, FC Bayern München gibi Avrupa futbolunun yıldız kulüpleriyle oynama imkânı buluyor. Yeni oyuncu paketlerinde yıldız oyuncularla sözleşme yapabilme şansı sunan oyunda, gerçek zamanlı çevrim içi maçlar da heyecanı artırıyor.

En çok satan oyunların ikinci sırasında, oyun dünyasının en önemli serilerinden Resident Evil’ın sekizinci ana oyunu Resident Evil Village var. Korku-gerilim türüne olan Resident Evil Village’da oyuncular, her mücadeleyi birinci şahıs bakış açısıyla oynayabiliyorlar.

Özellikle yeni Volta Football ve FIFA Ultimate Team ve Kariyer modlarıyla futbolu farklı açılardan deneyimleme şansı veren FIFA 21, Playstore’da bu yılın ilk dokuz ayında en çok satılan üçüncü oyun oldu. Her yıl heyecanla beklenen FIFA serisinin 2020-2021 sezonlarını kapsayan FIFA 2021, yeni özellikleri ve geliştirilmiş seçenekleriyle oyunseverlere farklı bir deneyim yaşatıyor.

Playstore’un en çok satılan dördüncü oyunu Football Manager 2021’de, oyuncular, 50’den fazla ülkenin 2 binden fazla takımında menajerlik yapma fırsatı buluyor.