PS Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?)

PlayStation, Plus abonesi olan oyunseverlerin merakla beklediği oyunlar için resmi duyuru yaptı.

HAZİRAN OYUNLARI BELLİ OLDU



PlayStation Plus'ın Haziran 2023 tarihinde dağıtacağı oyunlar belli oldu.

PlayStation tarafından yapılan duyuruda bu ay dağıtılacak olan oyunlar şöyle;

NBA 2K23 (PS4/PS5)

Jurassic World Evolution 2 (PS4/PS5)



Trek to Yomi (PS4/PS5)