PS Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Peki PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek? Haziran 2023 oyunları ne zaman belli olacak?

PS Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?)

PlayStation, Plus abonesi olan oyunseverlerin merakla beklediği oyunlar için resmi duyuru yaptı.

HAZİRAN OYUNLARI BELLİ OLDU

PlayStation Plus'ın Haziran 2023 tarihinde dağıtacağı oyunlar belli oldu.

PlayStation tarafından yapılan duyuruda bu ay dağıtılacak olan oyunlar şöyle;

  • NBA 2K23 (PS4/PS5)
  • Jurassic World Evolution 2 (PS4/PS5)
  • Trek to Yomi (PS4/PS5)
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PS Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?) - 1

16 OYUN DAHA DUYURULACAK

Ayrıca PlayStation Plus deluxe ve premium aboneliği bulunanlar için Haziran ayı boyunca oynanabilecek 16 oyunun önümüzdeki hafta duyurulması bekleniyor. 

PlayStation Plus aboneleri bu oyunları 6 Haziran - 3 Temmuz aralığında kütüphanelerine ekleyebilecek.

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