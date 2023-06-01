PS Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu (PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?)

PlayStation, Plus abonesi olan oyunseverlerin merakla beklediği oyunlar için resmi duyuru yaptı.
PlayStation Plus'ın Haziran 2023 tarihinde dağıtacağı oyunlar belli oldu.
PlayStation tarafından yapılan duyuruda bu ay dağıtılacak olan oyunlar şöyle;
16 OYUN DAHA DUYURULACAK
Ayrıca PlayStation Plus deluxe ve premium aboneliği bulunanlar için Haziran ayı boyunca oynanabilecek 16 oyunun önümüzdeki hafta duyurulması bekleniyor.
PlayStation Plus aboneleri bu oyunları 6 Haziran - 3 Temmuz aralığında kütüphanelerine ekleyebilecek.