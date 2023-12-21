Resident Evil 4, Apple cihazlar için çıkış yaptı

Geliştirici şirket Capcom, Apple'ın düzenlediği iPhone 15 Pro etkinliğinde Resident Evil 4'ün duyurulmasının ardından, belirli iPhone, iPad ve Mac cihazları için resmi olarak piyasaya sürdü.

Capcom, Apple'ın sonbahar etkinliği sırasında iPhone 15 Pro ve Pro Max'teki yeni A17 Pro GPU'nun Resident Evil 4 gibi konsola özel oyunların akıllı telefona gelmesini mümkün kıldığını paylaştı.



Ancak yeni iPad ve Mac'lere sahip Apple kullanıcıları da oyunu oynayabilecek.



DESTEKLENEN APPLE CİHAZLARI

iPhone 15 Pro ve Pro Max

M1 veya M2 çipli iPad Pro veya Air

M1, M2 veya M3 çipli Mac

DEPOLAMA GEREKSİNİMİ



Özellikle, Resident Evil 4'ün gerekli saklama alanı App Store üzerinde 64,2 GB olarak ancak Capcom, oyun için cihazınızda en az 70 GB'lık bir alan olmasını tavsiye ediyor.



FİYAT

Capcom, oyunun sınırlı bir bölümünü ücretsiz olarak sunuyor ve oyunun tamamının kilidini açmak için normalde 60 dolarlık bir uygulama içi satın alma sunuyor.



Ancak lansman için 17 Ocak 2024'e kadar özel %50 indirim fırsatı var. Lansman döneminde satın alınanlar oyun içerisinde bonus çanta ve takılar kazanıyor.