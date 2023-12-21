Apple Vision Pro'nun çıkış tarihi belli oldu

Apple, Haziran 2023'te WWDC etkinliğini düzenledi. Bu etkinlikte tanıtılan karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun 2024'te piyasaya sürüleceği biliniyordu.

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Bloomberg News'in haberine göre, Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünün Ocak ayına kadar üretimini artırarak Şubat ayında piyasaya sürülmesine zemin hazırlıyor.



ÇİN'DE ÜRETİLİYOR

Ayrıca Vision Pro'nun üretiminin Çin'deki tesislerde tüm hızıyla devam ettiği de belirtildi.



Rapora göre, müşteriye teslim edilecek ünitelerin Ocak ayı sonuna kadar hazır olması ve perakende satışının da bir sonraki ay yapılması planlanıyor.

Vision Pro'nun 3.499 dolar fiyatıyla çıkış yapacağı biliniyordu ve ABD'de 2024 yılının başlarında satışa sunulması bekleniyordu.

APPLE'DAN YAZILIM GELİŞTİRİCİLERE MAİL



Habere göre şirket Çarşamba günü yazılım geliştiricilere bir e-posta göndererek, uygulamalarını en yeni araçlarla test ederek ve yazılımlarını geri bildirim için Apple'a göndererek Vision Pro'ya "hazırlanmalarını" teşvik etti.



Temmuz ayında basında çıkan haberler, iPhone üreticisinin tasarım karmaşıklıkları nedeniyle kulaklık için üretim tahminlerinde büyük kesintiler yapmak zorunda kaldığını öne sürülüyordu.