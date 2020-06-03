Riot Games Valorant'ın ücretsiz sürümü erişime açıldı (Valorant'tan önemli açıklama)

League of Legends'tan tanıdığımız Riot Games, tarafından geliştirilen FPS oyunu karakter tabanlı yeni taktiksel nişancılık oyunu Valorant geçtiğimiz aylarda beta olarak sunuldu, Valorant beta sürümü 28 Mayıs'ta sona erdi.

Riot Games tarafından yapılan duyuruya göre Valorant, 2 Haziran Salı günü TSİ 08:00 itibarıyla Türk oyunculara açıldı.

Oyuncular ilerleyişlerine baştan başlayacak ve dünya çapındaki diğer yeni oyuncularla mücadele ederken onlarla aynı anda ilerleyecek.

VALORANT'TAN BAKIM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz saatlerde gözlemlenen sıkıntıları çözmek için sunucularda acil bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Sorunun bir saat içinde çözülmesini bekliyoruz. pic.twitter.com/Y1YN77M8Me — VALORANT Türkiye (@VALORANTtr) June 2, 2020

Valorant Türkiye'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz saatlerde gözlemlenen sıkıntıları çözmek için sunucularda acil bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Sorunun bir saat içinde çözülmesini bekliyoruz." denildi.

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