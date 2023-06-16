Samsun'da Lise öğrencileri kutuplar için tasarladığı mont için ödüller aldı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023'e Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Bahçeşehir Koleji farklı projeyle damga vurdu.



Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Ela Karabekiroğlu, Deniz Özçiçekci ve Zeynep Naz Terzi, TÜBİTAK 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışması'nda 631projenin arasında "Biogiyim: Doğadan İlham ile Giyilebilir Teknoloji "başlıklı proje çerçevesinde ürettikleri, içindeki elektronik sistemle giyen kişinin nabzını, iç sıcaklık, nem gibi verileri ölçen ve acil durumları haber veren montla Türkiye birincisi olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetinde bulunan bilim insanlarıyla birlikte Antarktika'ya gitmeye hak kazandılar.



Projeleriyle Türk bilim insanlarından oluşan ekibe dâhil olarak Antarktika'da Bilim ve Keşif Üssü'ne gitme fırsatı bulan öğrenciler aynı zamanda farklı ülkelerin Antarktika bilim üslerini ziyaret edecek ve farklı ülkelerden gelen bilim insanlarıyla tanışma fırsatı yakalayacak.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA DESTEK OLACAK



Öğrencilerin geliştirdiği montta bir de acil durum butonu bulunuyor. Denge kaybı yaşanması ya da mont içi sıcaklığın düşmesi gibi durumlarda bu butonla arama kurtarma ekiplerine hızlıca bilgi verilebiliyor ve müdahale kolaylaşıyor.Montta bulunan batarya da 3-4 gün kesintisiz enerji sağlayabiliyor.

Projeyi anlatan Zeynep Naz Terzi, "Kutuplarda çalışan bilim insanlarının kullanması için teknoloji ve doğadan yararlanarak bir mont tasarladık. Doğaya baktığımızda kutup ayılarının derisinin üç katmanlı yapıdan oluştuğunu fark ettik. Bunlar epitel, yağ ve kürk dokuydu. Bizde montumuzu aynı kutup ayılarında olduğu gibi üç katmanlı yapıdan oluşturduk. Ayrıca bu montu giyen kişinin nabız, vücut ısısı, nem gibi verilerini de anlık olarak takip edebileceğiz" dedi.