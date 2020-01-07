Samsung 'yapay insan'ı görücüye çıkardı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı ‘yapay insan’ projesi NEON, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020’de görücüye çıktı.



The Verge’de yer alan habere göre, bir dijital avatar olan NEON, akıllı asistanlar gibi kullanıcılar ile etkileşime geçebiliyor.



Gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenme altyapılarına ev sahipliği yapan bu karakterlerin, gerçek insanlar ile karşılıklı sohbet edebildiği ve bu ‘yapay insan’ların milisaniye içerisinde tepki verebildiği belirtiliyor.



NEON’ların gelecekte öğretmen, finansal danışmanı veya sağlık personeli olarak dijital hizmet sunabileceği de belirtiliyor.

Makine öğrenme yeteneğine sahip olan NEON, bu sayede kullanıcılar ile etkileşime geçtikte daha da gelişiyor ve tabiri caizse ev sahipliği yaptığı bilgi havuzu da genişliyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, NEON’lar kullanıcılara anlık duygusal geri bildirimlerde de bulunabilecek. Başka bir deyişle kullanıcı ile ‘sanal insan’ arasında geçen sohbetin durumuna göre, NEON üzülebilecek, kızabilecek veya mutlu olabilecek.



Lansmanda konuşan STAR Labs CEO'su Pranav Mistry ise geliştirdikleri yeni teknolojiyi yeni bir yaşam türü olarak nitelendirdi ve "Dünya'da milyonlarca tür var ve bir tane daha eklemeyi umuyoruz" dedi.