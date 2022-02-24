Sanal evrende çocuklar her teklikeye açık: Taciz, ırkçılık ve cinsel görüntüler

İngiltere merkezli Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), sanal gerçeklik ‘metaverse’te yer alan bazı uygulamaların tehlikeli olduğu konusunda uyarı yaptı.



13 yaşında bir kız çocuğu gibi davranan bir araştırmacı, sanal evrende tacize, cinsel materyale, ırkçı hakaretlere ve tecavüz tehdidine tanık oldu.



Çocukların hayır kurumu, bulgular sebebiyle "şok olduk ve kızgınız" dedi.



BBC News’den bir araştırmacı, en az 13 yaş derecelendirmesi olan bir uygulama kullanarak, avatarların seks simülasyonu yaptığı sanal gerçeklik odalarını ziyaret etti. Ona seks oyuncakları ve prezervatif gösterildi ve çok sayıda yetişkin erkek ona yaklaştı.



Metaverse, şu anda, sanal gerçeklik gözlüğü takan kişilerin eriştiği oyunlara ve deneyimlere verilen addır. Daha önce oyunla sınırlı olan teknoloji, işten oyuna, konserlerden sinema gezilerine kadar birçok başka alanda kullanım için uyarlanıyor.



Facebook kurucusu Mark Zuckerberg bunun internetin geleceği olabileceğini düşünüyor. O kadar ciddi ki, Facebook'u Meta olarak yeniden adlandırdı ve şirket Oculus Quest başlığını geliştirmek için milyarlarca dolarlık yatırım yaptı.



Şimdi Meta Quest olarak yeniden adlandırılan bu kulaklık, pazar payının yüzde 75'ine sahip konumda. BBC News araştırmacısı da VRChat isimli uygulamayı keşfetmek için bu sanal gerçeklik başlığını kullandı.

Uygulama, Facebook tarafından yapılmamış olsa da sadece bir Facebook hesabıyla, Meta Quest başlığındaki uygulama mağazasından yaş doğrulama kontrolü yapılmadan indirilebiliyor.

BBC News araştırmacısı, hesabını oluşturmak için sahte bir profil oluşturdu ve gerçek kimliği kontrol edilmedi.

VRChat'ın içinde bulunan McDonald's restoranına da striptiz kulübüne de çocuklar ve yetişkinler aynı anda bir engel olmadan girebiliyor.