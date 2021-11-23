SEM, Google Premier Partners Awards'dan ödülle döndü

Dijital pazarlama ve reklamcılık sektöründe arama motoru reklamcılığını yapan SEM, Google Premier Partners Awards "Online Sales" Kategorisi'nde Avrupa'nın en iyi ajansı seçildi.

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 15:48

SEM, Google Premier Partners Awards'dan ödülle döndü

Google tarafından düzenlenen Google Premier Partner Awards yarışmasında "Online Sales, Brand Awareness, Lead Generation, App Growth, Diversity, Equity, and Inclusion  ve Account Team" kategorileri yer aldı.

 360 derece dijital pazarlama ve veri analizi alanlarında markalara 14 yıldır danışmanlık hizmeti veren SEM, ekim ayında gerçekleşen Google Premier Partner Awards yarışmasında "Online Sales ve App Growth" kategorilerinde finale kaldı.

"Online Sales" kategorisinin kazananı Beymen.com için yaptığı çalışmalar ile SEM oldu.

SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Beşincisi düzenlenen Google Premier Partner Awards yarışmasının üç yılında, toplam dört farklı kategoride finale kalarak sürekli EMEA Bölgesi'nin en iyi ajansları arasında yer alıyorduk. Bu sene ödülü alarak bu başarımızı taçlandırmış olduk" dedi.

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