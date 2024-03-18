Senkron.Energy, enerji sektöründe dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında uluslararası öncü olmaya hazır

Enerjisa Üretim bünyesinde global odakla Hollanda’nın Amsterdam kentinde kurulan Senkron.Energy Digital Services, enerji santrallerinde operasyonel verimliliği maksimum düzeye çıkaracak teknoloji entegrasyonuna odaklanırken, sürdürülebilirlik alanında da önemli adımlar atıyor. Tekno Hayat programına konuk olan Senkron.Energy Yönetici Direktörü Ali İnal, şirketin misyonu, teknolojiye olan yaklaşımı ve sürdürülebilirlik çalışmaları üzerine açıklamalar yaptı.
Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan dijital iş kollarını hayata geçiriyor
Ali İnal, Senkron.Energy’nin teknoloji kullanımı ve veri bilimi alanındaki uzmanlığıyla, enerji sektöründe ihtiyaç duyulan dijital iş kollarını hayata geçirdiğini vurguladı. Senkron.Energy'nin merkezi operasyon odası (ROC) ve siber güvenlik operasyon merkezi (SOC) gibi altyapılarının detaylarına değinen İnal, şirketlerin enerji altyapılarında yaşanan her türlü tehdidi anlık olarak izleyerek, siber güvenlik alanında kritik bir rol üstlendiklerini belirtti. Bu merkezlerde, uzman ekiplerin enerji sektöründeki bilgi birikimiyle birleşen teknoloji odaklı yaklaşımının, hizmet verilen müşterilerin güvenlik ve operasyonel mükemmellik anlayışını güçlendirdiğini ifade etti.
Microsoft’la enerji sektörü için yapay zeka odaklı iş birliği: OnePact AI
Ali İnal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zeka ve veri bilimiyle entegre çalışan bir yaklaşım benimsiyoruz. Microsoft ile iş birliği yaparak geliştirdiğimiz OnePact AI modülü, enerji altyapılarında yapay zekayı etkin bir şekilde kullanmanın önemli bir örneği olarak öne çıktı. Bu modül sayesinde, veri akışını hızlı bir şekilde analiz edip, enerji altyapısındaki potansiyel arızaları önceden tespit ederek önlem alıyoruz. ”
Senkron.Energy'nin OnePact yapay zekası, Türkiye ve uluslararası 30'dan fazla enerji santralinde operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırmak amacıyla 100.000’den fazla veri noktasından operasyonel verilerle birleştirilen ve ilişkilendirilen IoT verilerine erişiyor. Bu verileri analiz etmek için üretken yapay zeka (GenAI) altyapısı sağlayan Microsoft'un Azure OpenAI Hizmeti kullanılıyor. "OnePact AI" ile kullanıcılar, doğrudan bir chat arayüzü üzerinden enerji operasyonları için büyük verilerle doğrudan sohbet edebiliyor ve veri analitiğine dayalı stratejiler geliştiriyor.
Santral yönetiminde veri yönetiminin önemine dikkat çeken Senkron.Energy Yönetici Direktörü Ali İnal, "Veriyi toplamak bir yere kadar yeterli oluyor. Bir yerden sonra artık o veriden belli iç görüler üretmek gerekiyor. Senkron.Energy, sadece veri toplamakla değil, toplanan veriden anlam çıkarmakla da ilgileniyor ve veri analitiğine dayalı stratejilerle hareket ediyor. Bu sonuçlardan yola çıkarak anlık ihtiyaçlara ve krizlere yönelik çözüm hizmetleri sunuyor. Ayrıca Senkron.Energy olarak başta hibrit enerji yatırımları olmak üzere, batarya, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji yatırımlarında da, yatırım öncesi ve sonrası fizibilite ve karar destek sistemleri ile yapay zekanın gücünü enerji varlıklarının potansiyelini maximum düzeye çıkarmak için kullanıyoruz” diye konuştu.
Enpact platformuyla tüm enerji sektörünün anlık durumu takip edilebiliyor
Senkron.Energy'nin sürdürülebilirlik çabalarına da değinen Ali İnal, şirketin SeedPact ve LearnPact gibi platformlar aracılığıyla enerji sektöründe sürdürülebilirliği artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, sektöre bir hediye olarak nitelendirdiği Enpact adlı platformun enerji sektöründe bilgi ve veri paylaşımını kolaylaştırarak sektörün gelişimine katkı sağladığına dikkat çekti. Enpact ile hangi bölgenin ne kadar yeşil elektrikle beslendiği, üretim kaynaklarının verimlilikleri ve mevcut durumları, enerji sektöründeki bütün haberler ve enerji şirketlerinin o anki ekonomik durumları tek bir çerçeveden takip edilebiliyor.
Senkron.Energy’nin teknolojiye olan yatırımlarıyla enerji sektöründe öncü rol üstlendiğini belirten Ali İnal, şirketin gelecekte de yenilikçi yaklaşımıyla enerji sektörünün dijital dönüşümüne ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.
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