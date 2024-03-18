Senkron.Energy, enerji sektöründe dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında uluslararası öncü olmaya hazır

Santral yönetiminde veri yönetiminin önemine dikkat çeken Senkron.Energy Yönetici Direktörü Ali İnal, "Veriyi toplamak bir yere kadar yeterli oluyor. Bir yerden sonra artık o veriden belli iç görüler üretmek gerekiyor. Senkron.Energy, sadece veri toplamakla değil, toplanan veriden anlam çıkarmakla da ilgileniyor ve veri analitiğine dayalı stratejilerle hareket ediyor. Bu sonuçlardan yola çıkarak anlık ihtiyaçlara ve krizlere yönelik çözüm hizmetleri sunuyor. Ayrıca Senkron.Energy olarak başta hibrit enerji yatırımları olmak üzere, batarya, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji yatırımlarında da, yatırım öncesi ve sonrası fizibilite ve karar destek sistemleri ile yapay zekanın gücünü enerji varlıklarının potansiyelini maximum düzeye çıkarmak için kullanıyoruz” diye konuştu.



Enpact platformuyla tüm enerji sektörünün anlık durumu takip edilebiliyor



Senkron.Energy'nin sürdürülebilirlik çabalarına da değinen Ali İnal, şirketin SeedPact ve LearnPact gibi platformlar aracılığıyla enerji sektöründe sürdürülebilirliği artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, sektöre bir hediye olarak nitelendirdiği Enpact adlı platformun enerji sektöründe bilgi ve veri paylaşımını kolaylaştırarak sektörün gelişimine katkı sağladığına dikkat çekti. Enpact ile hangi bölgenin ne kadar yeşil elektrikle beslendiği, üretim kaynaklarının verimlilikleri ve mevcut durumları, enerji sektöründeki bütün haberler ve enerji şirketlerinin o anki ekonomik durumları tek bir çerçeveden takip edilebiliyor.



Senkron.Energy’nin teknolojiye olan yatırımlarıyla enerji sektöründe öncü rol üstlendiğini belirten Ali İnal, şirketin gelecekte de yenilikçi yaklaşımıyla enerji sektörünün dijital dönüşümüne ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.