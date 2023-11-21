Slikon Vadisi'nde kriz: Çalışanların yüzde 95'i ChatGPT'yi istifa etmekle tehdit ediyor

OpenAI geçtiğimiz hafta Cuma günü şirketin CEO'su Sam Altman'ı görevden aldığını açıkladı.



Bu karar üzerine şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Greg Brockman istifasını sunarak OpenAI'den ayrıldı.

Anlaşmalı olduğu bir diğer teknoloji devi Microsoft ise Altman ile Brockman'ı yeni yapay zeka araştırma ekibinin başına getirdiğini açıkladı.

Ars Technica'nın haberine göre, Bu gelişmelerin ardından dün ChatGPT'nin 770 çalışanından 747'sinin yönetim kuruluna Sam Altman'ın geri dönmesi için imza topladığı bu kararın alınmadığı takdirde istifa edip Microsoft'a katılmakla tehdit ettiği açıklandı.

SUTSKEVER DE DİLEKÇEYİ İMZALADI

Yönetim kurulunda kalan son kurucu ortak ve OpenAI'nin baş bilim adamı Ilya Sutskever, Altman'ın kovulmasındaki rolü nedeniyle sosyal medyada özür diledikten sonra çalışanlardan gelen dilekçeyi imzaladı. Ancak kendisinin yönetim kurulundan ayrılıp ayrılmayacağını söylemedi.

Sutskever'in Altman'ın görevden alınmasıyla ilgili tutumunu değiştirmesi için hafta sonu çalışanlardan giderek artan bir baskı gördüğü aktarıldı.

SİLİKON VADİSİ'NDE KRİZ

Altman'ın görevden alınması Silikon Vadisi'nin en gözde girişimini tarihi bir krize sürükledi.

OpenAI, akıllı telefondan bu yana en önemli teknolojik atılım olarak kabul edilen yapay zeka alanındaki patlamanın ön saflarında yer aldı.



OpenAI'nin geleceği konusundaki belirsizlik, geçen yıl son derece popüler ChatGPT sohbet robotunun piyasaya sürülmesiyle dikkatleri üzerine çeken rakip yapay zeka şirketleri için de bir fırsat yarattı.

ChatGPT çalışanları dilekçelerinde, yönetim kurulunun Altman'ın işten çıkarılması konusunda geri adım atmaması halinde "en kısa zamanda" şirketten ayrılmakla tehdit ettiler.

MICROSOFT'TA YENİ YAPAY ZEKA EKİBİNDE GÖREVE GELDİLER

Microsoft Pazar günü Altman, Brockman ve yeni bir yapay zeka araştırma iştirakinde kendilerine katılmayı seçen diğer OpenAI çalışanlarını işe almayı taahhüt etti.