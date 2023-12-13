Snapchat, yeni yapay zeka özelliğini tanıttı

Snapchat, daha önceden tüm kullanıcıları için ücretsiz olarak ChatGPT'ye benzeyen yapay zeka sohbet robotu "My AI"ı tanıttı.

Platformun yeni özelliğiyle birlikte Snapchat+ abonelerinin artık görüntüleri yapay zeka ile genişletebilecek.

Öte yandan güncellenen yapay zeka sistemi ile birlikte, abonelerin basit bir komut yazarak doğrudan Snap oluşturmalarına da olanak tanıyacak.

Vizörde, sağdaki "AI" düğmesine tıklayın, ardından istediğiniz şeyi yazın ve kısa süre içinde paylaşmadan önce üzerinde çalışabileceğiniz bir görüntünüz olacak.

Son olarak, yukarıda bahsedilen Dreams özelliği artık arkadaşlarınızla birlikte fantastik portreler oluşturmanıza da olanak tanıyor.

Düşler sayfasında bir arkadaşınızı seçtikten sonra ikinizin oluşturduğu portreyi paylaşabileceksiniz.

7 MİLYON ABONESİ BULUNUYOR

Time Magazine'in haberine göre, Eylül ayında 5 milyon abonesi bulunan Snapchat+'ın bugün itibarıyla 7 milyona ulaştığı belirtildi.

Şirketin CEO'su Evan Spiegel'in Nisan ayında abone sayılarını 10 milyona arttırmayı hedeflediği kaydedildi.

Abone sayısını artırmak isteyen Snapchat'in yapay zeka ile ilgili yeni özellikler üretmesi de bekleniyor.