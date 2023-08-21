Somali, terör korkusu nedeniyle TikTok ve Telegram'a erişim engeli getirdi

Somali hükümeti, Doğu Afrika ülkesinde terörist gruplar tarafından kullanıldığını öne sürdüğü TikTok ve Telegram'ı askıya aldı.



İletişim ve Teknoloji Bakanlığı Pazartesi günü internet sağlayıcılarına uygulamaları engelleme talimatı verdi.



Karar, ülkenin orta bölgesinde cihatçı grup El Şebab'a karşı mücadelenin alevlendiği bir dönemde alındı. Hükümetin ilk kez terörle mücadele adına belirli uygulamaların kapatılmasını emrettiği kaydedildi.



Öte yandan Bu ayın başlarında Senegal de, şiddet içeren protestoları körüklemek için kullanıldığı endişesiyle TikTok'u askıya aldı.

Kenyalı milletvekilleri de "uygunsuz" olduğu gerekçesiyle yasaklanmasını talep eden bir dilekçe aldıktan sonra sosyal medya platformunun soruşturulacağını duyurdu.

