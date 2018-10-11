Son dakika haberi! Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u UUİ'ye taşıyacak Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 11:40'ta fırlatıldıktan sonra arızalandı.
Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ile ABD'li astronot Nick Hague Soyuz'dan paraşütle atlamayı başardı.
Kurtarma ekiplerinin, kozmonot ve astronota ulaştığı ve ikisinin sağ olduğu belirtiliyor.
Rus Ovçinin ile ABD'li Hague'un yaralanmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor.
Kaynak, arızanın taşıyıcı bölümünde meydana geldiğini ve ekibin üsse acil iniş yapacağını söyledi.
RUSYA UZAY FAALİYETLERİNİ DURDURDU
Soyuz kazası sonrası, Rusya'nın insanlı tüm uzay faaliyetlerini durdurduğu açıklandı.
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