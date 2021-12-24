Sonraki Shiba Inu? HUH Token, Lansmandan Sonra Büyük Başarı Elde Etti

HUH Token ise 6 Aralık'ta piyasaya sürüldü ve değeri sadece 6 saat içinde %400 arttı. Bu gerçekten oldukça ciddi bir başlangıçtı ve HUH Token, dikkate alınması gereken bir güç olduğunu gösterdi. HUH Token'ın başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi, dünya çapında birçok yatırımcının dikkatini çekti. Sadece bir gün olduğu düşünüldüğünde, HUH Token için bundan sonra olacakları görmek ilginç olacak.



LANSMANDAN SONRA İLK 24 SAAT



HUH Token'ın piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 24 saat tüm beklentileri alt üst etti. Daha önce belirtildiği gibi, sadece 6 saat içinde HUH Token'ın değeri %400 arttı. Doğal olarak, HUH Token değeri yukarı veya aşağıgidebilir, ancak geride bırakılan zaman göz önüne alındığında oldukça etkileyici bir değerlenme söz konusu. Şu an için HUH Token'ın temel istatistikleri şöyle görünüyor:



24 saatlik Hacim: 976.173 $



Likidite: 2.435 Milyon Dolar



Piyasa değeri: 27.101 milyon dolar



Bu sayıların kripto para dünyasının değişken doğası nedeniyle farklılık göstermesi muhtemeldir. Günün erken saatlerinde 0,000031039 dolarda zirve yaptı ve o zamandan beri bu rakam etrafında biraz sabit kaldı.



HUH TOKEN MOMENTUMU NASIL SÜRDÜREBILIR?



HUH Token şimdilik kendilerini umut verici bir konumda bulmuş olabilir; ancak, yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istiyorsa ivmeyi sürdürmeleri gerekiyor. HUH Token, yol haritasını üç aşamaya ayırdı. Aşama 1, PancakeSwap'ta başlatmayı, çok zincirli bir köprü geliştirmeyi, HUH Swap'ı geliştirmeyi, CEX Tier 3 listelerini ve CoinGecko ve CoinMarketCap'te listelenmeyi içerir. HUH Token web sitesine göre, önümüzdeki 12 ay içinde Gate.io, Kucoin, Bitforex, Bitmart, HITBTC ve çok daha fazlası dahil olmak üzere 100 borsaya girmeyi planlıyorlar.



HUH Token Yol Haritasının 2. aşaması da yatırımcının gözüne oldukça çekici görünüyor, çünkü 3000 etkileyicinin kripto için gönderi yapmak için sözleşme yapacağını belirtiyor. Bu devasa sosyal medya kampanyası sürümü sırasında, web sitesinin 2. sürümü ve Whitepaper’ın 2. sürümü de yayınlanacak.



Aşama 3 ise bir NFT Pazar Yeri, HUH Sosyal CRM Sistemi, HUH Uygulama Başlatma ve bir GIG Üreten Pazar Yeri tanıtacak.



HUH TOKEN, SHIBA INU ILE NASIL KARŞILAŞTIRILIR?



Shiba Inu, etkileyici olmakla birlikte, pratik değerden yoksundur ve popülaritesi esas olarak hype tarafından körüklenmiştir. Bu, özellikle diğer kripto para birimlerinin toplu olarak benimsenmesi göz önüne alındığında, uzun vadeli bir yatırım planını ortadan kaldırır. Ayrıca, birkaç kripto para birimi, kriptonun yardımcı programı ve meme bileşenleri arasındaki boşluğu başarıyla kapattı.



Yardımcı program ve meme özelliklerini entegre etmeyi başaran yeni bir kripto para birimi olan HUH Token burada devreye giriyor. Sonuç olarak, uğraştıkları kripto para türünü tanımlamak için 'utimeme' kelimesini geliştirdiler. Bu heyecan verici bir fikir ve eğer her iki özelliği birleştirmede gerçekten başarılı olurlarsa, şüphesiz öncü olacaklar ve diğer kripto para mucitlerine de aynı şeyi yapmaları için ilham verecekler.



Tüm bunları göz önünde bulundurarak, kripto topluluğundaki insanların neden Shiba Inu ve HUH Token arasında paralellikler çizdiğini görmek kolay.



Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Website: https://huh.social



CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/currencies/huh/



Telegram: https://t.me/HUHTOKEN



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