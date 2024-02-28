Sony, PlayStation'da 900 kişiyi işten çıkarıyor: Projeler iptal edildi

Sony, PlayStation bölümünde organizasyonel yeniden yapılanmanın bir parçası olarak işgücünün yaklaşık yüzde 8'ini yani 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

PROJELER İPTAL EDİLDİ, LONDRA STÜDYOSU KAPATILDI

İngiltere'de PlayStation'ın Londra stüdyosunun kapatılacağı ve Firesprite stüdyosunda personel azaltımı yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca personel kesintileri Naughty Dog, Insomniac Games ve Guerrilla Games'i de etkiledi ve bazı duyurulmamış projelerin iptal edildiği öğrenildi.

"AMACIMIZ KAYNAKLARIMIZI DÜZENE SOKMAK"

Sony'nin Başkanı ve CEO'su Jim Ryan: "Kuruluşumuzun hızla değişen bu sektörde geleceğe hazır olmasını sağlamak için zor kararların kaçınılmaz hale geldiği sonucuna vardık... İşi büyütmeye ve şirketi geliştirmeye devam etmek için değişiklikler yapılması gerektiği açıkça ortaya çıktı. Geri adım atmalı, işimize bütünsel olarak bakmalı ve şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğine ve toplumumuz için mümkün olan en iyi deneyimleri sunmaya odaklanarak ilerlemeliydik. Amacımız, başarımızın devamını sağlamak ve oyuncular ile içerik üreticilerinin bizden beklediği deneyimleri sunabilmek için kaynaklarımızı düzene sokmaktır."

OYUN SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

Life is Strange'in geliştiricisi Deck Nine Games, kötüleşen pazarlama koşullarından etkilenmesiyle birlikte personelinin yüzde 20'sini işten çıkardığını duyurmuştu.

Supermassive Games (The Dark Pictures Anthology, Little Nightmares 3 oyunlarının geliştiricisi) de bir açıklama yayınlayarak yeniden yapılanmaya gittiğini duyurdu.



Bu son işten çıkarmalar, Microsoft, Riot Games ve Embracer Group gibi şirketlerin son aylarda şirket yeniden yapılandırmalarının bir parçası olarak personel çıkarmalarını takip etti.