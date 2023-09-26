Sony'nin kullanıcı verilerinin çalındığı iddia edildi

Ransomed.vc adlı bilgisayar korsanları, Sony'e ait kullanıcı verilerini ele geçirdiğini iddia etti.

Hackerlar, hem açık hem de karanlık ağlardaki sızıntı sitelerinde doğrudan Wikipedia'dan bir açıklama yaptı.

"TÜM SONY VERİLERİNİ ELE GEÇİRDİK"

Ransomed.vc tarafından yapılan açıklamada, "Tüm Sony verilerini başarıyla ele geçirdik. Onlardan fidye almayacağız! Sony'nin ödeme yapmak istememesi nedeniyle verileri satacağız." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan bilgisayar korsanlarının yayınladığı görsellere göre 6 binden az dosyanın bulunduğu görüldü. Örnek dosyaların çoğunda Japonca karakterler yer alıyor.

Veriler için herhangi bir fiyat belirtilmedi ancak Ransomed.vc, Tox mesajlaşma hizmetinin yanı sıra Telegram ve e-posta ayrıntıları için iletişim bilgilerini bıraktı.

KİMSE VERİLERİ SATIN ALMAZSA VERİLER YAYINLANACAK

Hack grubu, 28 Eylül 2023'te bir yayın tarihi belirtti. Eğer bu tarihe kadar kimse verileri satın almazsa paylaşacaklarını vurguladı.

