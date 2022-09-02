Sosyal medyanın yeni akımı 'Tek kelime' (Tek kelime akımı nedir, nasıl başladı?)

ABD merkezli demiryolu yolcu taşımacılığı yapan Amtrak şirketi dün akşam TSİ 10.00 sularında tek kelimelik bir tweet attı.

Amtrak paylaşımında "trains" yani trenler ifadesini kullandı.

Şirketin takipçileri bu mesaja anlam veremese bu hata Twitter'da bir trende dönüştü.

Amtrak'ın ardından birçok şirket yaptıkları işi tek kelimeyle özetleyen paylaşımlarda bulundu.

Küresel manada bir akım haline dönüşen sosyal medya etkinliği, "One Word Challange" adıyla biliniyor.



''TÜRKİYE''



İşte o tweetlerden bazıları;



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye" paylaşımıyla katıldı.

Türkiye — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 2, 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sağlık''



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Işıltı''



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Lider''



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hakikat"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Huzur''



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Zam''



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Hürriyet''



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Seçim''



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ''Özgürlük''



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''İcraat''



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, ''Ankara''



Beşiktaş Spor Kulubü, ''Namağlup''



Trabzonspor Spor Kulubü, ''Şampiyon''

Galatasaray Spor Kulubü, ''champion''



Starbucks, ''Coffee' (Kahve)