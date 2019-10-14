Gezegenimizin tek uydusu Ay bir kez daha uzay yarışına ev sahipliği yapıyor. Hem ABD hem de Çin Ay misyonlarını birbiri ardında açıkladı.

Ancak Ay özel şirketlerin de gündeminde bunlardan bir tanesi de İngiltere merkezli startup Spacebit.

Spacebit kurucusu ve CEO’su Pavlo Tanasyuk, “Amacımız, oraya gitmek ve insanlığın keşfedebileceği neler var bunları görmek. Cihaz karanlığa gidip sonsuza dek donmadan önce Ay’da 10 gün geçirecek” dedi.



Spacebit’e göre, 1.5 kilogram ağırlığında olan cihaz bugüne kadar aya giden en akıllı robot olacak.



Araç “dik yokuşlar, taşlı bölgeler ve zorlayıcı alanlar için de uygun” olarak tanımlanıyor. Ay’a iki kamerayla gidecek olan robot 130 ve -130 derece arasındaki sıcaklığa da dayanıklı.