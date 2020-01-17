SpaceX kendi roketini patlatacak

ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, acil durum testi kapsamında bir roketi yok etmeye hazırlanıyor.



The Verge'de yer alan habere göre, 'Uçuş İptal Testi' olarak adlandırılan prosedür ile astronotları taşımada kullanılacak yeni kapsülün başarısız bir fırlatma durumunda astronotların kaçmasına olanak tanıyıp tanımayacağı test edilmiş olacak.



Başka bir deyişle gerçekten yaşanan bir arıza sonucu roketin patlaması durumunda ne olacağını anlamak için SpaceX, Falcon 9 roketlerinden birinin yok edecek.



Kaçış sistemi tatbikatı, bir gün insanları uzaya taşıyacak olan ve Crew Dragon olarak bilinen yeni uzay mekiğiyle astronotların seyahat etmesinden önce yapılması gereken son testlerden biri.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) de yer alacağı tatbikat 18 Ocak'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yapılacak.



Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçmişti.

