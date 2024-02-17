SpaceX'te ihmaller zinciri para cezasıyla sonuçlandı: Geçen yıl 600 işçi yaralandı

Teknoloji lideri Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin Washington fabrikasında çalışan bir işçinin neredeyse ayağının koptuğu bir kaza gerçekleşti. Malzeme rulosunun düşerek işçinin ayağını ezdiği olayda şirket 3 bin 600 dolar para cezasına çaptırıldı. Geçen yılın sonlarında şirketin, daha önce bildirilmemiş en az 600 iş kazasından sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı.

SpaceX'te ihmaller zinciri para cezasıyla sonuçlandı: Geçen yıl 600 işçi yaralandı

ABD'deki SpaceX Washington fabrikasında bir malzeme rulosunun düşüp bir işçinin ayağını ezmesiyle başlayan olay şirketin 3 bin 600 dolar para cezası ödemesiyle sonuçlandı.

Geçen yılın sonlarında şirketin, daha önce bildirilmemiş en az 600 iş kazasından sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlar arasında ciddi yaralanmalara yol açan yüzden fazla vaka ve en az bir ölümlü vaka da var.

Reuters tarafından hazırlanan raporda dört beyin sarsıntısı, ellerin veya parmakların ezildiği 17 vaka, amputasyon gerektiren sekiz vaka, beş elektrik çarpması, kemiklerin kırıldığı veya yerinden çıktığı 29 vaka ve çok daha fazlası yer alıyordu.

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SPACEX'TE İŞ KAZALARI ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

Ancak SpaceX'in ortalamanın çok üzerindeki işçi yaralanma oranına rağmen, 2002'deki kuruluşundan bu yana sahip olduğu 11,8 milyar dolarlık NASA sözleşmelerinin yanı sıra 51 bin dolardan daha az hükümet cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Eski bir şirket çalışanı olan Travis Carson, "SpaceX'in güvenlik fikri şuydu: Sizin için neyin güvenli olduğuna karar vermenize izin vereceğiz. Bu aslında hiçbir sorumluluk kabul etmedikleri anlamına geliyor" diye konuştu.

Şirketin karıştığı son kazada 3 bin 600 dolar para cezasına yol açan hükümet soruşturmasında ismi verilmeyen işçi, müfettişlere söz konusu tehlikeli durumun sadece bir kaza olmadığını söyledi.

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İHMALLER ZİNCİRİ

İlk olarak, kazaya neden olan ağır malzeme rulolarını tutan makinenin malzeme yükleme aşamasında "üretim hızını artırmak amacıyla kasıtlı olarak yanlış ayarlanmış olduğu" belirtildi.

İkinci olarak, SpaceX çalışanlarının makineye yüklemekle görevlendirildiği her rulonun ağırlığı 36 kilodan 136 kiloya çıkarıldı.

Son olarak ise, hükümet müfettişlerinin kısa sürede keşfettiği gibi SpaceX'in Redmond çalışanları koruyucu çelik burunlu ayakkabılar giymiyordu. Bu ciddi bir ihlal olarak tanımlanan bir önlemdi.

SpaceX'in finansmanındaki 11,8 milyar dolarlık rolüne rağmen NASA, güvenlik konuları hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

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