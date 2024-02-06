Spotify aylık aktif kullanıcı sayısını açıkladı: Yüzde 23'lük büyüme

Dijital müzik platformu Spotify, aylık 600 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

İsveç merkezli şirket şu anda 602 milyon kullanıcıya sahip olmanın yanı sıra, platform üzerinde 236 milyon premium üyeye sahip olduğunu ve bir önceki yıla göre yüzde 23'lük büyüme kaydettiğini belirtti.

Ayrıca Spotify, kullanıcıların yıl boyunca hangi şarkıları dinlediğine dair özet çıkaran "Wrapped" kampanyasının 225 milyondan fazla kullanıcıyı platforma çektiğini söyledi. .

Bu arada şirket, daha fazla premium abone çekmek amacıyla Ekim ayında belirli ülkelerdeki müşterilerine aylık ücretlerinin bir parçası olarak 15 saatlik sesli kitap dinleme imkanı vermeye başladı.

Geçtiğimiz hafta şirket, dünyanın en popüler podcaster'ı Joe Rogan ile lisans anlaşmasını yeniledi.