Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify, çok konuşulacak bir özelliği platformuna entegre etmeye hazırlanıyor.



Geçtiğimiz hafta genetik analiz şirketi Ancestry ile bir ortaklık kuran şirket bu firmanın desteği ile kullanıcılarının DNA’sına göre, çalma listeleri oluşturacak.



Başka bir deyişle gen haritası çıkarılan kullanıcıya kökeni baz alınarak o bölgelerin şarkıları önerilecek.



10 BİN KİŞİ BAŞVURDU

ABD basınında yer alan haberler göre, bu hizmetten yararlanmak için şimdiden 10 bine yakın kullanıcı başvuruda bulundu.



KULLANICILARIN 99 DOLAR ÖDEMESİ GEREKİYOR

Kullanıcıların bu özelliğkten faydalanabilmeleri için 99 dolardan satılan ‘AncestryDNA kit’i satın almaları gerekiyor. Kullanıcıların bilgileri bu firma tarafından çıkarılıyor ve Spotify ile paylaşılıyor.



SONUÇLAR 6 HAFTADA AÇIKLANACAK

Yapılan açıklamaya göre, başvuruda bulunan kullanıcılar sonuçlarına 6 hafta içinde ulaşıyor.

