Spotify, yapay zeka tarafından üretilen şarkıları kaldırmayacağını açıkladı

Spotify, yapay zeka tarafından üretilen müziklere herhangi bir önlem almayacağını açıkladı.



Platformun CEO'su Daniel Ek, yaptığı açıklamada müzik yaparken teknoloji kullanmanın geçerli yolları olduğunu, ancak yapay zekanın onayları olmadan gerçek sanatçıların seslerini kopyalamak için kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

KLONLANMIŞ SESLERLE ÜRETİLEN ŞARKILAR KALDIRILDI



Ünlü sanatçıların seslerinin kopyalanmasında hassasiyet gösteren Spotify, bu yıl Drake ve The Weeknd'in seslerinin yapay zeka tarafından klonlanmasıyla üretilen şarkıları platformdan kaldırmıştı.



"HER TÜR GİRİŞİME ŞAHİT OLDUK, EKİBİMİZ KALABALIK"



Spotify'ın patronu Ek, "sistemi oyuna getirmeye çalışanlarla" mücadele eden büyük bir ekipleri olduğunu da ekledi: "Birisi Madonna'ya ait olduğunu iddia ettiği bir şarkıyı platforma yükleyebilir. Spotify'ın tarihinde, sistemimizi oyuna getirmeyi deneyen hemen her tür girişime şahit olduk. Tam da bu gibi konularla uğraşan çok büyük bir ekibimiz var." dedi.

