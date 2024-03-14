Spotify'dan yeni özellik: YouTube'a rakip olabilir

Popüler müzik servsi Spotify, geçtiğimiz günlerde müzikseverleri heyecanlandıran önemli bir duyuru yaptı. Şirket, Spotify 11 ülkede Premium kullanıcılarına şarkı kliplerini gösteren bir özellik eklendiğini açıkladı.



Uygulama kullanıcılara en sevdikleri şarkıları ve sanatçıları deneyimlemeleri için yepyeni bir yol sunuyor. Bu hamle Spotify'ın stratejisinde büyük bir değişimi temsil ediyor ve potansiyel olarak insanların çevrimiçi müzik tüketme şeklini değiştirebilir.



TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Spotify Küresel Tüketici Deneyimi Başkanı Sten Garmark'ın yaptığı açıklamaya göre sanatçılar, Spotify‘daki şarkılarına klip ekleyebilecek. Şu anda test aşamasında olan bu özellik kapsamında Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna ve Asake gibi dünyaca ünlü sanatçılara ait parçalarda klip olduğu görüldü.



Şu anda 11 ülkede kullanımı mümkün olan özelliğe, İngiltere,Hollanda, Polonya, Almanya,Kolombiya,İtalya,İsveç, Brezilya, Filipinler, Endonezya ve Kenya ülkelerinde erişim sağlayabiliyor. Türkiye için ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

