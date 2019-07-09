Spotify, kullanıcılarına kolaylık sağması için, orijinal uygulamadan daha az yer kaplayan ve internet kullanımı daha düşük 'Spotify Lite'ı duyurdu.

Yapılan açıklamalara göre, esas uygulama özelliklerinin yüzde 90'nı içinde bulunduran uygulama Play Store'da kullanıcılara sunuldu. Spotify Lite'da bulunmayan özellikler ise, videolar ve kapak sanatçıları yer alıyor.

Şu an için Android 4.3 ya da daha yeni bir Android sürümünü kullanan cihazlarla kullanımı sınırlandırılan Spotify Lite, internet kotasını doldurmaktan korkanlar için de bir çeşit hatırlatıcı bir özellikle birlikte geliyor.

Uygulama ise şu an Play Store'da indirme sayısı olarak bir milyonu aşmış durumda.

Spotify Lite ile,

- En sevdiğiniz şarkıları ve sanatçıları çalın

- Yeni müzikler keşfet

- Sadece sizin için hazırlanmış çalma listelerinin tadını çıkarın

- Küçük uygulama, hızlı yükler

- Depolamayı ve verileri takip edin

- Tüm Android telefonlarda çalışır

- Tüm ağ koşullarında çalışır

Uygulamanın Apple Store'da yayınlanıp yayınlanmayacağı ise belirtilmedi.