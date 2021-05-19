Starbase (STAR) nedir? (Elon Musk’ın paylaşımı sonrası Starbase (STAR) ne kadar arttı?)

Starbase (STAR) coin kripto para piyasasını önemli ölçüde yön veren milyarder Elon Musk’ın tweeti ile kısa sürede yüzde 4.000’in üzerinde artış sağladı. Elon Musk Starbase (STAR) hakkında öğle saatlerinde bir tweet attı. Öncesinde 0,005391 dolar olan Starbase, 19 Mayıs saat 15.24 itibariyle 0,04 Dolar seviyesinde işlem görüyor.

19.05.2021 - 16:19

Starbase (STAR) nedir? (Elon Musk’ın paylaşımı sonrası Starbase (STAR) ne kadar arttı?)

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Elon Musk, milyarderler liginde geriledi

Kripto para piyasasında Dogecoin ile yeni bir çağ başlatan Elon Musk’tan yeni bir hamle daha geldi. Sahibi olduğu SpaceX’in Teksas’taki yere yeni isim önermesinde bulunan Elon Musk, şu anki adı Boca Chica Village olan yerin ismini Starbase yani ‘Yıldız Üssü’ olarak değiştirilmesi için tweet attı.

Aynı isme sahip olan Starbase (STAR) coin bu tweet ile olağanüstü bir artış yaşadı.

Musk'ın açıklama yapmadan tek bir görsel paylaştığı tweette SpaceX’in Teksas eyaletindeki roket fırlatma tesisinin yakınlarında yer alan üzerinde  “STARBASE” ifadesi yer alan ışıklı bir tabela yer alıyor.

2 saat içerisinde tam 40 katı değerlenen Starbase (STAR ), HitBtc borsası üzerinden STAR/ETH paritesi ile alınabiliyor. Ayrıca MetaMask ve TrustWallet gibi bir cüzdan hesabı yoluyla da Ethereum karşılığı Starbase (STAR) coin alınabilir.

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