Steam cadılar bayramı indirimleri ne zaman? Tarih belli oldu (2022 Steam indirimleri)

Steam’in merakla beklenen etkinliklerinden biri olan cadılar bayramı indirimleri için geri sayım başladı. Cadılar bayramı indirimleriyle birlikte sevilen oyunlarda indirim görülüyor. Peki, Steam cadılar bayramı indirimleri ne zaman?

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam cadılar bayramı indirimleri, 25 Ekim Salı günü saat 20.00’de başlayacak. 1 Kasım Salı günü saat 20.00’ye kadar da sürecek.

GEÇTİĞİMİZ YILIN ŞAMPİYONLARI

Geçtiğimiz yılın cadılar bayramı indirimlerine bakacak olursak, listede Red Dead Redemption II ve Cyberpunk 2077 gibi korku türü dışındaki oyunları da görebiliriz.