Steam Deck'te en çok oynanan oyun açıklandı

Valve, oyuncuların son 1 yıl içerisinde Steam Deck'te en çok oynadığı 100 oyunu açıkladı.

Steam'in ön sayfasından erişilebilen tam liste, oyunları günlük aktif oyuncu sayısına göre sıralanıyor ve Mart 2023'ten başlayarak son 12 ayı kapsıyor.

Yıllık Bahar Steam İndiriminin başlamasının ardından Valve, Baldur's Gate 3'ün son 12 ayda Steam Deck'te en çok oynanan oyun olduğunu açıkladı.

Listede GTA 5, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 de yer aldı.

İşte Valve'nin açıkladığı Steamdeck listesinde yer alan ilk 10 oyun;

Baldur's Gate 3

Vampire Survivors

Dave the Diver

Hogwarts Legacy

Elden Ring

Palworld

Cyberpunk 2077

Grand Theft Auto 5

Stardew Valley

Red Dead Redemption 2