Super Farm Coin (SUPER) nedir? (SUPER token nasıl alınır?)

Kripto para borsası Binance, SuperFarm’ı (SUPER) listeleyeceğini duyurmasının ardından Google'da en çok arananların arasına giren SuperFarm (SUPER) nedir, ne işe yarar?

25.03.2021 - 16:13

Super Farm Coin (SUPER) nedir? (SUPER token nasıl alınır?)

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Kripto para borsası Binance, SuperFarm’ı (SUPER) listeleyeceğini duyurdu. Binance kullanıcıları, Türkiye saati ile 13.00’te SUPER/BTC, SUPER/BUSD ve SUPER/USDT işlem çiftleriyle işlem yapmaya başlayabilecek.

SUPER FARM NEDİR, NE İŞE YARAR?

SuperFarm, tasarlanabilir NFT’leri kişiye özel kurallarla beraber kod gerekmeden oluşturan platformdur.

Superfarm'ın SUPER token olarak bilinen kendi tokenı vardır. Token, merkezi olmayan, çapraz zincir SuperFarm ağını güçlendirir.

SUPER token satın alarak cüzdanınızda tutabilirsiniz ve borsalardaki hizmetlere bağlı olarak ellerinizdeki token’ları stake ettirebilirsiniz.

STAKE ETMEK (STAKEİNG) NEDİR?

Staking, bir kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek için kripto paralarınızı cüzdanınızda belirli süre kilitleyip harcamadan veya transfer etmeden tutma işlemidir.

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