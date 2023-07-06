Tavuklarda anlık bakteri tespiti yapan kap üretildi

Araştırmacılar, tekne şeklindeki kabın salmonellayı tespit etmesini sağlayan teknolojinin, hastalığa sebep olan listeria ve kalın bağırsakta enfeksiyona neden olan E. coli gibi diğer besin kaynaklı bakterilerin saptanması için geliştirilebileceğini kaydetti.



Yeni teknolojiyi "hayat kurtarıcı" olarak niteleyen bilim insanları, zararlı bakterilere ilişkin bilgiye anlık erişimin, gıda ürünlerinden kaynaklanan sağlık sorunlarının önlenmesinde etkili olabileceğine işaret etti.



Bilim insanları böylece sağlık sektöründe maddi tasarruf sağlanabileceğinin altını çizdi.



Dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi besinlerdeki zararlı bakterilere bağlı sağlık sorunları yaşıyor.



Araştırma, "Advanced Materials" adlı dergide yayımlandı.