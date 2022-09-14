Tayvan çipten 2022'de 160 milyar dolar bekliyor

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, uluslararası çip endüstrisi kuruluşu SEMI'nın Tayvan Şubesi Başkanı ve Küresel Pazarlama Şefi Terry Tsao, sektördeki sermaye yatırımlarının bu yıl yüzde 42,1 artışla 48,03 milyar dolara ulaşacağını tahmin ettiklerini açıkladı.



Taipei'de düzenlenen çip endüstrisi uluslararası ticaret fuarı SEMICON'da konuşan Tsao, Tayvan çip endüstrisinin 2022'de 157,3 milyar dolar hacme ulaşmasını beklediklerini belirtti.



Küresel çip endüstrisinin 2022 sonunda yıllık yüzde 12 artışla 625 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğünü ifade eden Tsao, sektörün orta ve kısa vadede, jeopolitik riskler, pandemi sonrası dönemde tedarik zincirlerinin yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve nitelikli iş gücü açığı gibi zorluklarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.



Bilgisayarlardan akıllı telefonlara, uçaklardan elektrikli araçlara kadar birçok aygıt ve teknoloji temelini oluşturan mikroçiplerin 3'te 2'sinden fazlasını üreten Tayvan, dünya ekonomisi açısından hayati bir işlevi üstleniyor.



Tayvan şirketi TSMC (Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi), küresel üretimdeki yüzde 56'lık payla "dünyanın en büyük üreticisi" olarak sektörün lokomotifi konumunda.



Ayrıca Tayvan şirketleri UMC'nin (Birleşik Mikro Elektronik Şirketi) yüzde 7, VIS'nin (Vanguard Uluslararası Yarı İletken Şirketi) yüzde 2, PSMC'nin (Powerchip Yarı İletken İmalat Şirketi) yüzde 1 pazar payı bulunuyor.



ÇİN İLE İHTİLAF VE JEOPOLİTİK RİSKLER



Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ayın başındaki ziyaretiyle dünyanın gündemine oturmuştu. Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Pekin, ziyaretin ardından bölgede askeri tatbikatlar düzenlemişti. Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturan tatbikatlar nedeniyle bazı uçak ve gemi seferleri iptal edilmişti.



Küresel çip arzının merkezindeki Ada'nın, Çin ile olası cepheleşmede tedarik bağlantılarının kesilmesi ihtimali, sektörün geleceği açısından soru işaretleri doğruyor.

