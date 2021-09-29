TCL MOVETIME MT42 Akıllı Çocuk Saati Türkiye’de Satışa Çıktı

TCL MOVETIME MT42 AKILLI ÇOCUK SAATİ İLE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

TCL MOVETIME MT42 Akıllı Çocuk Saati’nde çocukları dünyayı keşfederken ebeveynlerinin endişelerini ortadan kaldıran hassas konum takibi, geliştirilmiş kamera, daha büyük ekran ve yüzde 40 oranında artırılmış yüksek pil gibi birçok özellik var.





TCL MOVETIME MT42 Akıllı Çocuk Saati, çocukların her zaman nerede olduğunu gösteren gerçek zamanlı konum belirleme özelliğini kullanıyor ve konum geçmişini kaydediyor. Güvenli bölge coğrafi sınırlaması sayesinde ebeveynlerin belirlediği alanın dışına çıkmaları durumunda cihaz ebeveynlerin telefonlarına bir uyarı gönderiyor.





4.5G sesli ve video aramalar ile metin mesajları Nano SIM kartıyla kullanılabiliyor. Böylece ebeveynler çocuklarıyla anında iletişim kurabiliyor. Tek dokunuşla çalışan acil durum çağrı düğmesiyle çocukların acil durum için belirlenen kişilere herhangi bir gecikme olmadan ulaşması sağlanıyor.





TCL MOVETIME MT42 Akıllı Çocuk Saati’nde kullanımı çocuklar için daha ideal hale getirmek amacıyla 1,54" ekranda görüntülenen özel Kids UI bulunuyor. Kullanımı kolay Kids UI, renkli duvar kağıtları ile ana ekranların kişiselleştirilmesine olanak tanıyor.

TCL Communication Ülke Müdürü Serhan Tunca, “Akıllı çocuk saati TCL markası olarak çok önem verdiğimiz bir kategori. Özellikle okulların yeniden açıldığı bu dönemde ebeveynlerin çocuklarını hassas konum takibi ve gelişmiş güvenli bölge oluşturma özellikleri ile takip edebilmeleri, endişelerin ortadan kalkmasını sağlıyor.

Uzun süredir akıllı çocuk saati kategorisinde farklı modelleri tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Yaptığımız yatırımların ve teknolojik yeniliklerimizin devam edeceği bu kategorideki ürünlere ebeveynler büyük ilgi gösteriyor” dedi.

TCL MOVETIME MT42 Akıllı Çocuk Saati ile ilgili görüşlerini paylaşan TCL Communication Pazarlama Direktörü Arzu Topuz ise “Uzun bir aradan sonra okula dönüş döneminde ebeveynleri ve çocukları TCL MOVETIME MT42 Akıllı Çocuk Saatimiz ile buluşturuyoruz.

TCL MOVETIME MT42 Akıllı Çocuk Saatimizin güvenli bölge oluşturma, konum takibi, görüntülü görüşme ve tek dokunuşla çalışan SOS acil durum çağrı düğmesi özellikleri ile ebeveynler her an çocuklarından haber alıp iletişimde kalabiliyor. Akıllı çocuk saati kategorisindeki yatırımlarımız ve yenilikçi stratejilerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek” dedi.

TCL MOVETIME MT42 Akıllı Çocuk Saati, 1.599 TL önerilen satış fiyatıyla piyasada yer alıyor. Akıllı çocuk saatini 10 – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında tclshoptr.com’dan alan herkese TCL MTR 200 kulaklık hediye ediliyor.