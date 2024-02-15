TEKNOFEST 2024 başvuruları için son gün ne zaman? (TEKNOFEST başvuru tarihleri)

"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.
Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek.
TEKNOFEST 2024'e https://teknofest.org/ adresinden başvuru yapabilir ve yarışmalarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
YARIŞMA BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER?
Katılım başvurularının değerlendirilmesindeki en temel amaç, takımın istenen görevleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan salt bilgi, beceri ve altyapıya sahip olup olmadığıdır. Ancak her yarışmanın ve her alt kategorinin/seviyenin teknik isterleri ve görev zorlukları farklı olmaktadır. Buna bağlı olarak ta her yarışmanın ve her alt kategorinin/seviyenin değerlendirme kriterleri farklılık göstermektedir.
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