Tesla'ya batarya cezası: Apple'a özendi

Norveç'te bir mahkeme elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı suçlu buldu.



Tüketiciler Tesla'nın yazılım güncellemesiyle aracın performansını düşürdüğünü iddia ediyordu.



Norveç basınında yer alan bilgilere göre Tesla, Norveç'te 2013 ve 2015 yılları arasında sattığı Model S ve Model X'ler için bir yazılım güncellemesi yayımladı.



2019 yılında yayımlanan güncellemeyi indiren sürücüler araç performansılarının düştüğünü farketti. Yapılan incelemeler sonucu Tesla'nın yeni güncellemeyle bataryaların şarj süresini uzattığı ve otomobilin menzilini düşürdüğü tespit edildi.

160 MİLYON DOLAR



Bir araya gelen 30'dan fazla Tesla sahibi, şirketi mahkemeye verdi. Mahkeme, Tesla Norveç şirketini suçlu buldu. Mahkeme, Tesla'yı mağdur müşterilere 136 bin Norveç kronu (16.300 dolar) ödemeye mahkum etti.

Yazılım güncellemesinden sonra bir aracın menzil performansını gösteren grafik...

Yani söz konusu yazılım güncellemesi nedeniyle mağdur olan herkes Tesla'dan 16 bin dolardan fazla para alabilecek.



Ülkede yayımlanan Nettavisen gazetesine göre Norveç'te Tesla'nın söz konusu güncellemesi nedeniyle mağdur olan 10 binden fazla tüketici bulunuyor. Herkes parasını almak için başvuruda bulunursa mahkemenin Tesla cezası 163 milyon dolara yükseliyor.



APPLE'A 113 MİLYON DOLAR CEZA



Dünyanın en çok satan akıllı telefonlarından iPhone'un üreticisi Apple, Kasım 2020'de 113 milyon dolarlık cezaya mahkum edilmişti. Cezanın sebebi de Tesla'nınkinden çok farklı değildi. ABD'de bir mahkeme Apple'ın eski model iPhone'ları güncellemeyle yavaşlatmıştı.



Apple bataryalardaki problem nedeniyle telefonun performansını düşürdüğünü kabul etmişti. Şirket 113 milyon dolar cezanın yanısıra isteyen müşlerilere ücretsiz batarya değişimi de sunmuştu.