The Last of Us Part 2 Remastered'ın çıkış tarihi belli oldu

Naughty Dog, The Last of Us Part 2'nin grafiklerini yeniden düzenleyerek bir Remastered versiyon yayınlayacağını açıkladı.



PlayStation 5 kullanıcılarının daha iyi bir The Last of Us deneyimi yaşaması için bazı teknolojik gelişmeler, yeni modlar ve yeni kamera açılarıyla 19 Ocak 2024'te tekrar çıkış yapacak.

OYUNU SATIN ALANLAR YÜKSELTME YAPABİLECEK

The Last of Us Part 2'yi satın alan oyuncuların 10 dolarlık bir ödemeyle Remastered versiyona sahip olacakları belirtildi.

Ayrıca Remastered versiyonla birlikte kullanıcıların oyun içerisinde diledikleri zaman gitar çalabilecekleri kaydedildi.

NO RETURN MODU

Oyuncular No Return Roguelike moduyla birlikte yeni karakterler seçilerek farklı düşmanlarla karşılaşabilecek.