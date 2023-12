The Last of Us'ın çok oyunculu projesi iptal edildi

The Last of Us'ı temel alan çok oyunculu bir oyun resmi olarak iptal edildi.



PlayStation 5 projesindeki gecikmeler bu yılın başlarında bildirilmişti ve geliştirici Naughty Dog projenin iptal edildiğini doğruladı.



Oyunun devam ettirilmesinin diğer projeleri etkileyeceği için "son derece zor bir karar" alındığı belirtildi.

"HİKAYE MODLU OYUNLARA ODAKLANACAĞIZ"



Stüdyo yaptığı açıklamada, "Naughty Dog'un mirasını tanımlayan tek oyunculu hikayeli oyunlara odaklanmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

HİKAYE MODLU YENİ OYUNLAR GELİŞTİRİLİYOR



Bunun yerine, şu anda geliştirilmekte olan birden fazla iddialı, yepyeni tek oyunculu oyunlara odaklanmak istediklerini belirtti.



Sony, hala çok oyunculu oyunlara odaklanmak istediklerini, ancak kalitenin öncelikli olduğunu aktardı.

OCAK AYINDA REMASTERED GELİYOR



Naughty Dog, üzerinde çalıştığını söylediği duyurulmamış oyunların yanı sıra, önümüzdeki ay The Last of Us: Part 2'nin remastered versiyonunu yayınlayacak.

ÜÇ DALDA ALTIN KÜRE'YE ADAY



Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrollerini paylaştığı ilk oyunun TV uyarlaması ise üç dalda Altın Küre'ye aday gösterildi.