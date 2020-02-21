TikTok hesaplarını anne - babalar yönetecek

Özellikle gençler arasında bir hayli popüler olan TikTok, platforma TikTok ebeveyn denetimi özelliğini entegre etti.



TechCrunch'ta yer alan habere göre, söz konusu yeni özellik ile birlikte, 18 yaş altı kullanıcıların profili anne baba denetimi altına alınabilecek.



Akıllı telefonuna TikTok uygulamasını yükleyen ebeveynler, uygulamalarını çocuklarınınkiyle eşleştirdikten sonra bazı özellikleri kontrol etme imkanına kavuşacak.



Gelen ilk bilgilere göre, ebeveynler bu özellik sayesinde çocuklarının TikTok üzerinden yaptıkları mesajlaşmaları kısıtlayabilecek.



2019'da 711 milyon kez telefonlara indirilen TikTok WhatsApp'ın ardından en çok indirilen 2'nci uygulama oldu.



Kullanıcılarının 15 saniyelik videolar çekmesine izin veren TikTok geçtiğimiz yılın Aralık ayında 40 milyon dolar gelir sağlayarak, en çok gelir elde eden 7'nci uygulama olmuştu.



Kullanıma sunulduğu günden bu yana 250 milyon dolara yakın gelir elde eden TikTok, toplam gelirinin yüzde 71'ini 2019'da sağlamıştı.

