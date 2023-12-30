TÜBİTAK'tan yapay zeka teknolojisine destek

Açılan özel çağrıyla Türkiye yapay zeka ekosistemindeki KOBİ ve girişimci kurumların desteklenmesi, aktörlerinin aktif bir işbirliği modeline yönlendirilmesi, elde edilecek bilgi birikiminin anonimleştirilerek ihtiyaç sahibi şirketlere Yapay Zeka Enstitüsü aracılığıyla aktarılması ve bu alanda araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesi de hedeflendi.



ÇAĞRIYA 32 KONSORSİYUM BAŞVURDU



Bu yıl çağrıya 32 konsorsiyum, 32 projeyle başvurdu. Bunlardan 17'si kabul edildi, 2'sinin değerlendirme süreci devam ediyor. Kabul kararı alınan projelerin destek kapsamındaki tahmini bütçesi ise 55 milyon 428 bin 299 lira oldu. Çağrıda finans teknolojileri dahil 5 tematik alanda proje başvuruları kabul edildi. Desteklenen projelerin 8'i akılı üretim sistemleri, 3'ü akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, 4'ü iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, 2'si akıllı eğitim teknolojileri alanlarından seçildi.



İlki geçen yıl 4 tematik alanda açılan çağrıya 22 konsorsiyum, 22 projeyle başvurmuş, bunlardan 10'u 17 milyon 957 bin 609 liralık bütçeyle desteklenmişti. Konsorsiyumda akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, akıllı üretim sistemleri ve finans teknolojileri projeleri bulunuyor. Projeler devam ediyor.