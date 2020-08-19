Türk mobil oyun şirketlerinin son 5 yılda aldığı yatırım miktarı açıklandı

Türkiye’de mobil oyun sektörü tabiri caizse altın çağını yaşıyor.

Son dönemde peş peşe gelen yatırım haberlerini sonrası Türk mobil oyun sektörünün bu yükselişi Bloomberg’in de dikkatini çekti.



Bloomberg'de yer alan rapora göre, Türkiye'de oyun geliştiricileri son 5 yılda Tencent Holdings, Netmarble Corp. ve Zynga Inc gibi şirketlerden 2,4 milyar dolar yatırım aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bloomberg analisti Matthew Kanterman, "Düşük maliyet ve Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde oyun geliştirenlerin sayısının fazla olması, Batılı şirketlerin Türkiye gibi ülkelere ilgisini artırdı" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Zynga geçtiğimiz aylara Peak Games’i 1,8 milyar dolara satın almış, ardından Rollic Games’in yüzde 80’lik hissesini 168 milyon dolara bünyesine katmıştı.



Peak Games, 1.8 milyar dolarlık satın alma sonrası Türkiye'den çıkan ilk unicorn olmuştu.



Henüz halka açılmamış, değeri 1 milyar doların üzerinde, genç teknoloji şirketlerine ‘unicorn’ deniyor. Dünya genelinde 500’e yakın unicorn bulunuyor.

Startups Watch verilerine göre sadece 2019'da Türkiye’de 42 oyun şirketi kuruldu. 2020’de kurulan 6 yeni şirketle birlikte Türkiye'deki oyun geliştirici firma sayısı 239'a yükseldi.



Mobil oyun sektörünün 2020’de 160 milyar dolar değere ulaşması bekleniyor.