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Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS

Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN), Türkiye'nin ilk yerli ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi'ni (DÜFAS) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar gibi su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor.

Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS

Milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi DÜFAS'ın kabul testleri tamamlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor.

Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde, yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor.

Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS - 1

Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi, kısa süre içinde donanmaya ait bir savaş gemisine entegre edilecek.

İlerleyen dönemde sisteme sahip olacak savaş gemilerinin sayısının artırılması planlanıyor.

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