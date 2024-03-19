Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS

Milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi DÜFAS'ın kabul testleri tamamlandı.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor.

Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde, yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor.