Twitch'deki sızıntının sebebi de konfigürasyon çıktı

Dünyanın en büyük yayıncılık ağlarından Amazon’un sahibi olduğu Twitch, yaşadıkları veri sızıntısının sebebinin server’larda yaşanan konfigürasyon hatasından kaynaklandığını açıkladı.



Kısa süre önce Facebook da bir konfigürasyon hatası sebebiyle erişilemez olmuş ve Facebook dışında Instagram ile Whatsapp’a da 7 saate yakın ulaşılamamıştı.



Bir hacker tarafından ele geçirilen ve internete sızdırılan 100 GB’ı aşan verilerde, Twitch’in gizili belgeleri, geleceğe dair planlamaları ve yayıncılara yaptığı ödeme bilgileri yer alıyordu.

Saldırıyı üstlenip paylaşımı yapan kişi, Twitch topluluğunu “zehirli” olarak tanımlamıştı.

2007’de Justin.tv olarak kurulan ve 2011’de video oyunları yayıncılığını Twitch adı altına taşıyan firma, 2014 yılında tamamı nakit bir anlaşmayla 970 milyon dolara Amazon tarafından satın alındı.

Amazon’dan önce Google da Twitch’i satın almak için adım atmış ancak Google, Youtube’un da sahibi olduğu için rekabet kurumundan onay alamayacağı için geri çekilmişti.

KONFİGÜRASYON HATASI NEDİR?

Büyük sistemlerin çökmesini sağlamak için çok fazla yöntem bulunmuyor. Son iki açıklamada adı geçen konfigürasyon hatası aslında ayar problemi demek. Yani şirket mühendisleri yeni bir güncellemeyi devreye alırken ya da mevcut bir sistemi değiştirmeye çalışırken problem çıkmasına konfigürasyon hatası deniyor.

İnternette varlık gösteren şirketler söz konusu olduğunda birimlerin hepsi ağ üzerinde birbirine bağlı olduğundan hatalar umulmadık sonuçlar yaratabiliyor.

Diğer yöntemlerin başında ise ya DNS gibi bir servis sağlayıcının çökmesi ya dışarıdan bir saldırı geliyor.