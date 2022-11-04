Twitter pornografiye mi açılıyor?

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Elon Musk'ın devralmasının ardından kabuk değiştirme sürecine giren Twitter, paralı bir özellik üzerinde daha çalışıyor.

The Washington Post'un (WP) incelediği şirket e-postasına göre sosyal medya platformu, kullanıcıların ücretli video yayımlamasına yönelik bir planı değerlendiriyor. Platformun böylece OnlyFans'le rekabete girebileceği düşünülüyor.

Haberde, Paywalled Video (Ödeme Duvarlı Video) adlı özelliğin iki hafta içinde kullanıma sunulmasının hedeflendiği yazdı.



Buna göre kullanıcılar videoları için 1, 2, 5 veya 10 dolarlık ücret belirleyebilecek. Video asma kilit simgesi ve "1 dolar karşılığında görüntüle" mesajıyla gizlenecek.



Öte yandan bu özelliğin, “telif hakkıyla korunan içerik, içerik üretici/kullanıcıların güven problemi ve yasalarla ilgili riskler” gibi tehlikeler taşıdığına dikkat çekildi.

ONYLFANS'A DÖNEBİLİR

Elon Musk

WP, Twitter'ın çıplaklığa ve rızaya dayalı pornografiye izin verdiğini, yeni özellikle bu tür görüntülerin para karşılığında ulaşılabileceğini kaydetti:

Gizmodo, Twitter'ın OnlyFans gibi internet siteleriyle mücadeleye girişebileceğini vurguladı.



Sızan şirket içi araştırmalar, Twitter'da en çok büyüyen ilgi alanlarının kripto para ve pornografi olduğuna işaret etmişti.



Reuters'a göre, İngilizce konuşan "yoğun kullanıcılar" arasında haber, spor ve eğlence gibi diğer konulara ilgi azalıyor.



Yetişkin çıplaklığı şu anda Twitter'daki tüm içeriğin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor ancak reklam verenler markalarına zarar verebileceği için genellikle bu tür içeriklerden kaçınıyor.

KRİPTO PARALARIN YERİ



Kripto paralara ilgiyse 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ama o yılın haziranında dijital paralarla birlikte ilgi de aniden düştü.



Musk, 27 Ekim'de imzayı atarak 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ın resmen sahibi oldu. Bu anlaşma pek çok tartışmayı beraberinde getirirken, Twitter'ın yeni patronu mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı.



Platformdaki içerik üreticilere desteğiyle bilinen iş insanı, gelirlerden bu kişilere pay vermeyi düşünüyor.