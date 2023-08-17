(Twitter) X'te artık kronolojik akış yok: En çok beğenilenler gösterilecek

Elon Musk'ın X platformu artık hesaplardaki gönderileri kronolojiye göre değil, beğeni sayısına göre sıralıyor.

Platform X olarak yeniden markalaşmadan önce Twitter, hesabı olmayan kullanıcıların siteye herhangi bir şekilde erişimini engelleyip otomatik olarak giriş sayfasına yönlendiriyordu. Ancak X bu uygulamadan hızlıca vazgeçti.



Henüz hesap oluşturmamış ve giriş yapmamış kullanıcılar X üzerindeki diğer profillerde paylaşılan gönderileri beğeni sayılarına göre sıralayarak görebilecek.



Bu yeni sıralama yöntemi, tek tek gönderilerin aldığı görüntülenme sayısına göre değil, beğenilere göre yapılıyor gibi görünüyor, çünkü daha fazla görüntülenen ancak daha az beğeni sayısına sahip tweetlerin akışta daha aşağıda bulunduğu görüldü.

