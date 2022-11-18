Twitter'da işten ayrılma dalgası

İlişkili Haberler Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ültimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın

Elon Musk'ın postasının personelden uzun saatler boyunca çalışmasını istemesinin ardından yüzlerce Twitter çalışanının şirketten ayrıldığı tahmin ediliyor.

Reuters'ta yer alan bilgilere göre, yapılan bir online ankette, 180 kişinin yüzde 42'si "Çıkış seçeneğini kullanıyorum, özgürüm!" sonucunu seçti.



Dörtte biri kalmayı "gönülsüzce" seçtiklerini söylerken ve ankete katılanların yalnızca yüzde 7'si "kalmak için evet'i tıkladıklarını" belirtti.

Ankete katılanlar şirket mailiyle giriş yapmak zorundaydı. Böylece cevapların hepsinin Twitter'dan geldiğinden emin olundu.

MUSK'IN SABOTAJ KORKUSU

Öte yandan Elon Musk çok ilginç bir karar kaldı. İstifa dalgasının ardından platforma sabotajdan korkan Elon Musk, ofislere girişleri durdurdu. Şu anda Twitter çalışanlarının önemli bir kısmı şirkete giremiyor.

Sistemlerin çalışması için Musk'ın Tesla'dan mühendis getirdiği belirtiliyor.

MUSK'IN GİTMEYİN TOPLANTISI



Twitter meslektaşlarıyla iletişim halinde olan mevcut bir çalışan ve yakın zamanda ayrılan bir çalışan, Musk'ın bazı üst düzey çalışanlarla onları kalmaya ikna etmek için buluştuğunu söyledi.



Kaç çalışanın kalmayı seçtiği belirsiz olsa da rakamlar, Musk'ın üst yönetim dahil çalışanlarının yarısını kovmak için acele ettiği ve uzun çalışma saatlerini vurgulamak için kültürü acımasızca değiştirdiği bir şirkette bazı çalışanların kalma konusundaki isteksizliğini vurguluyor.



Musk, "yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışmak" için kalmak istediklerine veya üç aylık maaştan oluşan bir kıdem paketi alıp almayacaklarına karar vermeleri gerekeceğine dair Twitter çalışanlarına ültimatom vermişti.



Mesajda "Kararınız ne olursa olsun, Twitter'ı başarılı kılma çabalarınız için teşekkür ederiz" yazıyordu.

TWITTER 2.0



Çalışanlara gönderdiği bir mesajda Musk, Twitter 2.0'ı inşa etmek ve giderek daha rekabetçi hale gelen bir dünyada başarılı olmak için son derece sert çalışma gerektiğini söyledi. Ünlü milyarder "Bu, yüksek yoğunlukta uzun saatler anlamına gelecek. Sadece istisnai performans geçer not teşkil edecektir" dedi.



Eski çalışana göre Signal'de yaklaşık 50 Twitter çalışanıyla yapılan özel bir sohbette, yaklaşık 40 kişi ayrılmaya karar verdiklerini söyledi. Slack grubu hakkında bilgi sahibi bir kişi, Twitter'ın mevcut ve eski çalışanları için özel bir Slack grubunda yaklaşık 360 kişinin "gönüllü işten çıkarma" adlı yeni bir kanala katıldığını söyledi.



Online anketin yapıldığı Blind platformunda ayrı bir çalışmada personelden insanların yüzde kaçının Twitter'dan ayrılacağını tahmin etmelerini istedi. Ankete katılanların yarısından fazlası, çalışanların en az %50'sinin işten ayrılacağını tahmin ediyor.



Mavi kalpler ve selam emojileri, Perşembe günü Twitter çalışanlarının vedalaşmasıyla iki hafta içinde ikinci kez Twitter'ı ve dahili sohbet odalarını doldurdu.



Çalışanların bir kısmı istifalarını sosyal medyadan duyurdu.



Devralmadan bu yana, Twitter çalışanları için iki hafta kaotik geçti. Uzun saatler şirkette çoktan bir norm haline geldi. Twitter, Musk'ın sosyal medya şirketinin kontrolünü ele geçirmesinden kısa bir süre sonra bu ayın başlarında iş gücünün yarısını işten çıkardı. Sonra birkaç çalışanı işten çıkarmanın bir hata olduğunu belirterek yeniden işe aldı.