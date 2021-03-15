Twitter'da Memphis yazınca ne oluyor? (Twitter 'Memphis' yazanları engelliyor mu? )

"Memphis" kelimesini tweetlemek, binlerce twitter hesabının otomatik olarak askıya alınmasına neden oldu. "

Memphis" kelimesini tweetledikten sonra yasaklandıklarına dair ekran görüntülerini paylaşan kullanıcılar, Twitter neden Memphis yazanları engelliyor? sorusunu gündeme getirdi.

Konunun, Hollandalo futbolcu Memphis Depay ile alakalı olduğu da iddia edildi.

Twitter'da gündem olmasının arından Hollandalı forvet oyuncusunun formasını giydiği Olympique Lyonnais kulübü de konuya dahil oldu ve Kulübün ABD hesabından Twitter'ın resmi hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda "Hey, Twitter – Onun (Memphis Depay) hakkında konuşabilir miyiz?" ifadelerine yer verildi.

Twitter’ın Memphis ile ilgili getirdiği kısıtlamanın sebebi olarak daha önce Twitter’ı kapattırmaya çalışan Memphis isimli kişiye tepki olduğu iddia ediliyor.