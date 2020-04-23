Twitter’dan 5G kararı

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) 2 milyondan fazla kişiye bulaşmış durumda.



Neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 180 binin üzerinde.



Corona virüse karşı bilim insanları aşı ve ilaç geliştirebilmek adına dünyanın dört bir yanında çalışmalar yürütüyor.



Salgına karşı sosyal medyada ise yanlış bilgiye karşı bir mücadele sürüyor. Zira uzmanlar yanlış bilgi ve sahte haber paylaşımlarının en az salgın kadar tehlikeli olduğu görüşünde.



Bu mücadele kapsamında mikro blog platformu Twitter yeni bir adım attı. Twitter 5G’nin corona virüsün yayılmasına neden olduğu yönündeki içerikleri yasaklama kararı aldı.



Özellikle son haftalarda 5G ile ilgili pek çok komplo teorisi üretilmiş bu teknolojinin corona virüs salgını ile bağlantılı olduğu iddia edilmişti.